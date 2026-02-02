CorFio: “La gestione di Vanoli fa discutere ma ha la fiducia della società”

Il Corriere Fiorentino su Paolo Vanoli

2 febbraio 2026

Per un momento era sembrato che Paolo Vanoli e la Fiorentina avessero trovato la strada giusta: quattro partite, otto punti e segnali evidenti di crescita sotto il profilo del gioco, dell’atteggiamento e dell’attenzione. Le buone prestazioni contro Cremonese, Lazio, Milan e Bologna avevano restituito l’idea di una squadra finalmente riconoscibile. Un’illusione, però, svanita subito dopo: le sconfitte contro Cagliari, Como e Napoli, due delle quali al Franchi, hanno cancellato in fretta i progressi di gennaio, alimentando il sospetto che bastino pochi risultati positivi per perdere nuovamente contatto con la realtà.

Se inizialmente era giusto riconoscere a Vanoli il merito di aver ridato spirito al gruppo, oggi emerge una nuova fase di confusione, evidente anche nelle sue dichiarazioni. Le parole del tecnico dopo i ko con Cagliari e Como, tra richiami alla “bella prestazione” e all’incapacità di “saper soffrire”, restituiscono messaggi poco chiari. I numeri negli scontri diretti aggravano il quadro: una sola vittoria, contro la Cremonese, a fronte delle sconfitte con Verona, Parma e Cagliari, un dato preoccupante in vista dei duelli decisivi con Pisa e Lecce.

Dubbi che si riflettono anche nelle scelte di campo, tra rotazioni, utilizzo dei nuovi e assetti iper offensivi in contesti che forse avrebbero richiesto maggiore prudenza. I numeri complessivi raccontano una gestione fin qui modesta: 13 punti in 13 partite di Serie A, 18 gol fatti e 20 subiti, oltre all’eliminazione in Coppa Italia e al mancato accesso diretto agli ottavi di Conference. Eppure, nonostante tutto, la dirigenza e la proprietà continuano a confermare la fiducia nel tecnico, convinte dei miglioramenti atletici e dell’identità che, secondo Joseph Commisso, la squadra avrebbe ritrovato sotto la guida di Vanoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.