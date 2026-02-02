Il Corriere dello Sport si sofferma su Niccolò Fortini, ancora in orbita Roma e con un contratto in scadenza nel 2027 da rinnovare:
CorSport su Fortini: “Lui non vuole rinnovare, ma richiesta viola rimane alta”
Fortini ha il contratto in scadenza nel 2027
La Fiorentina non ha mai considerato Robin Gosens incedibile, tanto è vero che non si sono placate le voci di mercato su di lui. Ieri si è fatto avanti il Nottingham Forest, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento. Non è la prima volta che il tedesco è sembrato vicino all’addio: già la scorsa estate su di lui c’era l’Atalanta, ma l’allora tecnico Pioli scelse di trattenerlo. Da capire inoltre se la Roma rilancerà per Niccolò Fortini, il cui estimatore principale è Gian Piero Gasperini. La richiesta è alta nonostante la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027: almeno 15 milioni di euro. Per questo la sensazione è che rimarrà a Firenze.
