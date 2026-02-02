CorFio avverte: “La Fiorentina vuole dare ossigeno alle casse dopo i 92mln estivi”

Pronta una cessione a sorpresa?

Redazione VN 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 09:10)

Nel finale del mercato di gennaio la Fiorentina non si è limitata alla ricerca di un nuovo centrale difensivo, ma ha tenuto aperta anche la possibilità di una cessione importante. In particolare, la posizione di Robin Gosens sulla fascia sinistrasi è fatta più incerta nelle ultime ore, con la trattativa con il Nottingham Forest che è poi saltata per il no del giocatore e della Fiorentina.

Restano inoltre da definire le situazioni di Kouamé e Sabiri, con quest’ultimo seguito timidamente dall’Empoli, ma da qui alla chiusura delle trattative non sarebbe sorprendente vedere partire anche altri elementi della rosa. La sensazione è che la dirigenza abbia mantenuto margini di manovra fino all’ultimo, pronta a cogliere occasioni utili sia in entrata che in uscita.

L’obiettivo di alleggerire i conti, dopo i 92 milioni investiti in estate, era noto fin dall’inizio del mercato invernale. Resta però il dubbio se la strategia adottata — basata soprattutto su prestiti e riscatti rimandati a giugno — sia stata sufficiente per rendere il percorso verso la salvezza meno tortuoso. Lo scrive il Corriere Fiorentino.