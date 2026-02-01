VN – Fiorentina non convinta da offerta Nottingham per Gosens: trattativa saltata

Nel giro di poche ore, la trattativa tra Gosens e il Nottingham Forest è naufragata

Non c'è solo il no di Robin Gosens all'offerta del Nottingham Forest, anche la Fiorentina avrebbe declinato la proposta degli inglesi per l'esterno tedesco. La squadra allenata da Sean Dyche infatti avrebbe proposto ai viola un prestito con diritto di riscatto, formula poco gradita al club di Commisso che avrebbe preferito un obbligo al termine della stagione. La trattativa è dunque saltata nel giro di poche ore, visto che sia Gosens che ACF non hanno dato il via libera all'operazione.