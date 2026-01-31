VN – Mister X per la difesa: le caratteristiche che cerca la Fiorentina

La Fiorentina cerca un nuovo difensore: identikit chiaro tra esperienza, leadership e profilo internazionale. Tutte le caratteristiche del Mister X

La Fiorentina guarda al mercato con l’idea chiara di rinforzare la difesa puntando su un profilo già pronto , capace di alzare subito il livello del reparto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’identikit tracciato porta a un difensore esperto , abituato a palcoscenici importanti e con un bagaglio internazionale alle spalle: un giocatore che sappia leggere le situazioni, guidare la linea e trasmettere sicurezza a tutta la squadra.

Non si tratta solo di qualità tecniche, ma anche di leadership. La dirigenza viola valuta con attenzione soluzioni anche all’estero, alla ricerca di un centrale che abbia personalità, continuità e capacità di comandare la fase difensiva. Un innesto di spessore, insomma, per dare solidità e identità a una Fiorentina che soffre molto dietro.