Nazione: “Voluto e scelto da Commisso. Conto alla rovescia per Fabio Paratici”

Il lavoro di Paratici sul mercato, in sinergia con Roberto Goretti, è già emerso chiaramente nel corso di gennaio, anche se resta da capire quale sarà l’assetto definitivo dell’area tecnica e se il club deciderà di mantenere due direttori sportivi, come consentito dai regolamenti. Da questa settimana, però, la sua presenza diventerà quotidiana e costante, a stretto contatto con Paolo Vanoli e con la squadra. Intanto il reparto comunicazione sta valutando il momento migliore per la presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi.