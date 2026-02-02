Si chiude oggi il mercato invernale, ma per la Fiorentina la settimana appena iniziata segna soprattutto l’arrivo a Firenze di Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente piacentino concluderà formalmente la sua esperienza al Tottenham e mercoledì è atteso al Viola Park per firmare un contratto che lo legherà alla società viola fino al 2030.
Nazione: “Voluto e scelto da Commisso. Conto alla rovescia per Fabio Paratici”
Il lavoro di Paratici sul mercato, in sinergia con Roberto Goretti, è già emerso chiaramente nel corso di gennaio, anche se resta da capire quale sarà l’assetto definitivo dell’area tecnica e se il club deciderà di mantenere due direttori sportivi, come consentito dai regolamenti. Da questa settimana, però, la sua presenza diventerà quotidiana e costante, a stretto contatto con Paolo Vanoli e con la squadra. Intanto il reparto comunicazione sta valutando il momento migliore per la presentazione ufficiale alla stampa e ai tifosi.
Non è escluso che già giovedì Paratici possa presentarsi al Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, dando così il via alla sua gestione. La priorità sarà mettere in sicurezza una stagione ancora tutt’altro che al riparo da rischi, puntando alla salvezza. Solo dopo aver raggiunto l’obiettivo, il nuovo ds potrà concentrarsi sul rilancio tecnico della Fiorentina in vista della prossima annata. Paratici è stato infatti l’uomo scelto direttamente da Rocco Commisso prima che le condizioni di salute del presidente peggiorassero. Lo scrive la Nazione.
