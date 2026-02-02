Zappa alla Fiorentina? Repubblica: “Il terzino è un pupillo di Fabio Paratici”

La domenica di mercato ha detto molto anche sul fronte esterni, con l’affondo deciso della Fiorentina per Gabriele Zappa, terzino destro del Cagliari classe 1999. Pupillo di Fabio Paratici, che tra due giorni diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo viola. Zappa è un pallino dell’ex dirigente bianconero e rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la corsia destra.

Cresciuto nel vivaio dell’Inter, Zappa ha vissuto un passaggio al Pescara prima di approdare nel 2020 al Cagliari, dove si è imposto nel tempo fino a indossare anche la fascia da capitano. Dal punto di vista fisico è considerato uno dei giocatori più pronti tra quelli sondati dalla Fiorentina: in stagione ha già collezionato 22 presenze e il suo rendimento ha attirato l’interesse anche del Napoli. In Sardegna ha totalizzato complessivamente 203 presenze e 6 gol.