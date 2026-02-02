Valorizzare chi ha meno spazio, CorSport: “A centrocampo non arriverà nessuno”

Il Corriere dello Sport si sofferma anche a centrocampo. Alla fine Vanoli si affiderà ai giocatori già presenti in rosa, che sostituiranno Fagioli in caso di necessità.
Non arriverà un vice Fagioli
Con ogni probabilità Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto, ma dai vari Mandragora, Fazzini e Ndour sulla cui flessibilità tattica l’allenatore punterà tutto. Quindi, a meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato.
C'è la volontà di valorizzare chi ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione, che sia stato per infortuni o per semplici scelte tecniche.
