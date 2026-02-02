Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Valorizzare chi ha meno spazio, CorSport: “A centrocampo non arriverà nessuno”

Corriere dello Sport

Valorizzare chi ha meno spazio, CorSport: “A centrocampo non arriverà nessuno”

Fagioli
Non arriverà un vice Fagioli
Redazione VN

Il Corriere dello Sport si sofferma anche a centrocampo. Alla fine Vanoli si affiderà ai giocatori già presenti in rosa, che sostituiranno Fagioli in caso di necessità.

Con ogni probabilità Nicolussi Caviglia non verrà rimpiazzato da un nuovo acquisto, ma dai vari Mandragora, Fazzini e Ndour sulla cui flessibilità tattica l’allenatore punterà tutto. Quindi, a meno di occasioni dell’ultimo minuto, il reparto di centrocampo rimarrà invariato.

C'è la volontà di valorizzare chi ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione, che sia stato per infortuni o per semplici scelte tecniche.

Leggi anche
CorFio: “La Roma arriva a 11mln per Fortini. La risposta viola e Zappa per cautela”
Nazione: “Oggi il Cagliari risponderà a Paratici per Zappa. Il ruolo in viola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA