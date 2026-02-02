Nazione: “Oggi il Cagliari risponderà a Paratici per Zappa. Il ruolo in viola”

La Nazione si sofferma sugli ultimi acquisti in casa Fiorentina. Non solo Rugani, ma il club viola ha deciso di intervenire anche sulla corsia destra, con un elemento capace di giocare da terzino ma anche un po' più avanti.

Il cerchio si è stretto intorno al nome di Gabriele Zappa, capitano del Cagliari, classe 1999. Formula, manco a dirlo, sempre la stessa. Prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Oggi è attesa la risposta del Cagliari e dello stesso giocatore. Ma la palla ce l'ha in mano il club sardo. Sarebbe lui il vice Dodò.