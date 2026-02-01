Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato VN – Il Napoli frena su Zappa, la Fiorentina spinge: formula e contratto proposto

esclusive

VN – Il Napoli frena su Zappa, la Fiorentina spinge: formula e contratto proposto

VN – Il Napoli frena su Zappa, la Fiorentina spinge: formula e contratto proposto - immagine 1
Le ultime sul possibile passaggio di Zappa alla Fiorentina
Nicolò Schira

Dopo l’allarme generato dall’infortunio di Giovanni Di Lorenzo durante la gara contro la Fiorentina, il Napoli aveva accelerato i contatti con il Cagliari per assicurarsi Gabriele Zappa, esterno destro rossoblù. Nelle ultime ore, tuttavia, le condizioni del capitano azzurro sembrano meno gravi del previsto, riaprendo le possibilità di mercato.

La Fiorentina ha colto l’occasione e si è mossa con decisione: il club viola avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. Il giocatore, in questo scenario, potrebbe firmare un contratto fino al 2030.

Leggi anche
Pedullà annuncia: “Gosens non è più incedibile”
Piccoli e il “peso del suo trasferimento”: come e perché è stato pagato così tanto

© RIPRODUZIONE RISERVATA