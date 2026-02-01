Viola News
Pedullà annuncia: “Gosens non è più incedibile”

La possibile svolta sul futuro di Robin Gosens
Redazione VN

La Fiorentina non considera incedibile Robin Gosens. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club viola è aperto a valutare eventuali offerte per l’esterno tedesco, senza porre limiti alla trattativa. La decisione riflette la volontà della società di gestire la rosa con flessibilità, tenendo conto delle richieste di mercato e delle necessità tattiche di Vanoli.

