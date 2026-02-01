Pedullà: “La Roma ha aumentato l’offerta per Fortini. C’è però un ostacolo”

Venerdì scorso Roma e Fiorentina hanno avuto il primo contatto diretto per Niccolò Fortini, terzino sinistro viola in scadenza nel 2027. La società giallorossa avrebbe avanzato un’offerta di 10-11 milioni più bonus, cifra che i viola potrebbero seriamente valutare qualora il rinnovo con il giocatore non trovasse conferme.