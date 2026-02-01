Viola News
Pedullà: "La Roma ha aumentato l'offerta per Fortini. C'è però un ostacolo"

Le ultime di calciomercato sul futuro di Niccolò Fortini
Venerdì scorso Roma e Fiorentina hanno avuto il primo contatto diretto per Niccolò Fortini, terzino sinistro viola in scadenza nel 2027. La società giallorossa avrebbe avanzato un’offerta di 10-11 milioni più bonus, cifra che i viola potrebbero seriamente valutare qualora il rinnovo con il giocatore non trovasse conferme.

La trattativa però resta in standby, complice il nodo Tsimikas: malgrado le smentite del club, il discorso con il Besiktas era ben avviato ma è entrato in fase di stallo, anche per le perplessità del diretto interessato. La situazione di Fortini, quindi, resta da seguire con attenzione, con possibili sviluppi fino all’ultimo giorno di mercato.

