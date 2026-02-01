Di Marzio: “Fiorentina, chieste info per un obiettivo del Napoli in difesa”

La Fiorentina resta vigile sul mercato e segue con attenzione la situazione legata a Gabriele Zappa , esterno del Cagliari che piace da tempo anche in casa viola. Nelle ultime ore, secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni proprio per l'esterno classe '99 inserendosi nella corsa (al momento a due) con il Napoli di Conte.

Su Zappa, infatti, si è mosso con decisione il club di De Laurentiis. L’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo in barella nella sfida proprio contro la Fiorentina, ha spinto il club azzurro ad accelerare i contatti con il Cagliari per individuare un sostituto immediatamente pronto. I dialoghi tra le parti sono continui e l’operazione resta aperta. Il Napoli vorrebbe chiudere utilizzando la formula del prestito. Il ds Manna resta comunque vigile sul mercato monitorando anche altri nomi per la difesa.