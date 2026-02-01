Luvumbo prossimo a salutare il Cagliari: vicino il trasferimento

L’arrivo di Gabriel Strefezza al Parma ha innescato un effetto a catena che riguarda anche la Fiorentina. Il club emiliano, virando con decisione sull’esterno italo-brasiliano in uscita dall’Olympiacos, ha di fatto chiuso la porta a Zito Luvumbo , che era stato a lungo un obiettivo concreto per l’attacco gialloblù.

Ed è qui che entra in scena la Fiorentina. Il nome dell’attaccante angolano del Cagliari era stato accostato anche al club viola, che aveva sondato il profilo come possibile soluzione per aggiungere velocità e imprevedibilità sugli esterni offensivi, senza però affondare il colpo. Con il Parma ormai orientato altrove, per Luvumbo si è aperta una strada lontano dall’Italia: il giocatore è vicino al Damac FC, in Saudi Pro League, pronto a soddisfare le richieste del Cagliari.