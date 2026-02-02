Rugani a Firenze, in fase di recupero. CorSport: “Le condizioni del centrale”

Fabio Paratici ha avuto un ruolo determinante nella riuscita dell’operazione, soprattutto in una fase in cui la trattativa sembrava complicarsi. Rugani, infatti, non era inizialmente convinto dall’ipotesi di un prestito secco, ma nel corso dei giorni ha ottenuto le garanzie richieste, aprendo definitivamente al trasferimento in viola. L’interesse della Fiorentina per il centrale bianconero era datato e alla fine si è arrivati alla tanto attesa fumata bianca.