Rugani a Firenze, in fase di recupero. CorSport: “Le condizioni del centrale”

La Fiorentina accelera sul mercato e mette la freccia per Daniele Rugani, individuato come rinforzo ideale per la difesa di Paolo Vanoli. L’accordo con la Juventus è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni che diventerà obbligo in caso di salvezza. In quel caso, per il difensore classe 1994 scatterebbe un contratto fino al 2028.
Fabio Paratici ha avuto un ruolo determinante nella riuscita dell’operazione, soprattutto in una fase in cui la trattativa sembrava complicarsi. Rugani, infatti, non era inizialmente convinto dall’ipotesi di un prestito secco, ma nel corso dei giorni ha ottenuto le garanzie richieste, aprendo definitivamente al trasferimento in viola. L’interesse della Fiorentina per il centrale bianconero era datato e alla fine si è arrivati alla tanto attesa fumata bianca.
Sul fronte fisico, Rugani è reduce da un infortunio muscolare accusato a fine dicembre: una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra che lo ha tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. Il recupero è però in fase avanzata e il difensore potrebbe tornare a disposizione già per la prossima gara di campionato contro il Torino, rappresentando subito un’opzione concreta per la retroguardia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
