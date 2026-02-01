VN – Rugani, è fatta con la Fiorentina. I dettagli dell’accordo

Arrivano conferme sulla mossa decisa della Fiorentina per Daniele Rugani, difensore in uscita dalla Juventus: prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza viola, che ormai è la formula adottata per i trasferimenti dalla Serie A, con un piccolo indennizzo ai bianconeri. La trattativa è chiusa, il giocatore sarà presto a Firenze per le visite mediche. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'indennizzo sarebbe sui 2 milioni e mezzo di Euro circa.