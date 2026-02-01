VN – Rugani, è fatta con la Fiorentina. I dettagli dell’accordo

Arrivano conferme sulla mossa decisa della Fiorentina per Daniele Rugani, difensore in uscita dalla Juventus: prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza viola, che ormai è la formula adottata per i trasferimenti dalla Serie A, con un piccolo indennizzo ai bianconeri. La trattativa è chiusa, il giocatore sarà presto a Firenze per le visite mediche. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'indennizzo sarebbe sui 2 milioni e mezzo di Euro circa.
Apprendiamo anche un dettaglio interessante sulla durata del contratto: non 2030, come quello offerto a Zappa del Cagliari (ruolo diverso, Zappa è un difensore esterno/braccetto), ma 2028, quindi biennale in caso di opzione.
350 i minuti totali messi insieme in stagione da Rugani: 6 gettoni in campionato e 2 in Champions League dopo il suo rientro alla base dal prestito all'Ajax nel 2024/25.
