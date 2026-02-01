Rugani, da eterna promessa a panchinaro di lusso… anche lontano dalla Juve

Altro giro altra corsa, altro prestito. I sardi non se la passano benissimo, e dopo poche partite dal suo arrivo in Sardegna (tutte da titolare) viene esonerato Eusebio Di Francesco. Al suo posto arriva Leonardo Semplici, che punta sul difensore ma inanella una serie di quattro sconfitte consecutive. Le cose vanno meglio da aprile, quando Rugani inizia a perdere posizioni nelle gerarchie rossoblu e gioca solo quattro spezzoni di partita e una manciata di minuti nelle gare decisive per la salvezza. In totale sedici presenze, un gol al Bologna e il ritorno alla Juventus.
Dopo tre anni consecutivi a Torino, nella stagione 2024/25 Rugani si trasferisce all'Ajax di Farioli, con l'allenatore italiano che lo sceglie per fare da chioccia ai giovanissimi talenti olandesi. Il suo ruolo in campo si limita a quello di "riserva di lusso", dietro ai titolari Hato e Sutalo, ma riesce comunque a scendere in campo 15 volte in Eredivisie e 26 in totale nella sua stagione ad Amsterdam, conclusa con il titolo sfumato all'ultima giornata. Poi l'ennesimo ritorno alla base, dove (anche stavolta) ha visto il campo con il contagocce. Adesso c'è la Fiorentina e la vera domanda è: quanto sarà protagonista Rugani?
© RIPRODUZIONE RISERVATA