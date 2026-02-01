Rugani, da eterna promessa a panchinaro di lusso… anche lontano dalla Juve

Sembra ormai fatta per l'arrivo di Daniele Ruganialla Fiorentina. L'eterna promessa (mai mantenuta fino in fondo) è in procinto di vestire la maglia viola dopo dieci anni e mezzo di Juve e alcune esperienze lontano da Torino. In bianconero, dopo alcune stagioni promettenti, il suo minutaggio è andato via via calando e il suo impiego è stato spesso legato a emergenze che hanno colpito il reparto arretrato. Da giovane di belle speranze dunque, il suo ruolo è stato spesso marginale con alcune risalite (come nella stagione 23/24, l'ultima di Allegri alla Juve) e molti down. In totale sotto la Mole le sue presenze sono state 157 condite da 11 gol.