Fiorentina, febbraio sarà il mese della verità: trenta giorni decisivi

Il Corriere Fiorentino sulla Fiorentina e il calendario

Redazione VN 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 07:40)

Febbraio si presenta come il mese della verità per la Fiorentina, chiamata a dare risposte decisive in una lotta salvezza ancora confusa e apertissima. La situazione impone analisi legate all’immediato, senza proiezioni a lungo termine: i viola devono ritrovare continuità e correggere difetti strutturali emersi fin qui in campionato. Il calendario offre subito occasioni chiave, a partire dalla sfida interna col Torino, seguita dalla trasferta di Como e da altri impegni delicati tra Serie A e Conference League, con il Franchi — seppur a mezzo servizio — destinato a diventare un crocevia obbligato.

La classifica, però, resta allarmante. Con 17 punti, la Fiorentina è inserita nel gruppetto delle ultime quattro insieme a Verona, Pisa e Lecce, racchiuse in appena quattro punti. I segnali di ripresa mostrati prima della gara col Cagliari non sono bastati a invertire la rotta, anche se va sottolineato come le dirette concorrenti non stiano correndo: Lecce, Pisa e Verona hanno raccolto pochissimo nelle ultime settimane, mantenendo la bagarre apertissima nella zona retrocessione.

Proprio qui emergono i due grandi nodi stagionali della Fiorentina: il rendimento casalingo e quello negli scontri diretti. Al Franchi sono arrivati solo 9 punti in 11 gare, con sconfitte pesantissime contro rivali dirette. Ancora peggio il bilancio negli scontri salvezza, dove i viola sono ultimi per punti conquistati e gol segnati. Con incroci cruciali all’orizzonte — come Verona-Pisa — il rischio è che il gruppo si restringa ulteriormente, aumentando la pressione e lo spettro di spareggi. Per la squadra di Vanoli, dunque, è davvero arrivato il momento della verità. Lo scrive il Corriere Fiorentino.