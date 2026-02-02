Fiorentina, come cambia la Lista UEFA? Solo 3 cambi per Palo Vanoli

Partecipando alla Conference League (playoff contro lo Jagiellonia il 19 febbraio in Polonia e il 26 a Firenze), la Fiorentina dovrà riscrivere la lista Uefa (tempo limite la mezzanotte del 5), dopo aver ridisegnato la fisionomia del gruppo con numerosi acquisti e ancora più numerose cessioni. Ma interessano soprattutto i primi.

Il regolamento consente 3 cambi: con al momento 5 arrivi (Rugani sta per aggiungersi a Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian) oltre a Christensen che però non dovrebbe intaccare i posti di De Gea, Lezzerini e Leonardelli (via lista B), almeno un paio di nuovi rimarranno fuori. Difficoltà nella difficoltà, va ricordato che nella lista A possono essere inseriti al massimo 25 calciatori, di cui 8 formati localmente e tra questi non più di 4 formati nella federazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.