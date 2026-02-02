Oggi la Fiorentina riposa, poi testa al Torino. Con un Kean in più

La Fiorentina riposa

Redazione VN 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 07:12)

Metabolizzare allenandosi: è la strada non inedita scelta dalla Fiorentina per ripassare gli errori commessi e iniziare a preparare bene la partita di sabato sera contro il Torino. Così ieri tutti in campo per una seduta di scarico al Viola Park a nemmeno 24 ore di distanza dalla sconfitta del Maradona, che ha riproposto una serie di problemi nel rendimento dei singoli e della squadra nel suo insieme a cui Vanoli intende cercare e trovare le soluzioni.

Il tecnico varesino interverrà su ogni singolo reparto, intanto nei movimenti e nei concetti di gioco, accelerando poi il tutto con la rotazione degli uomini che diventerà scelte di formazione al trascorrere dei giorni. E particolare attenzione sotto il profilo atletico verrà riservata ai calciatori non al meglio, con test e se serve gestione personalizzata. A cominciare da Moise Kean che sabato è tornato a giocare per una mezz’ora dopo aver saltato a piè pari Bologna, Cagliari e Como a causa della caviglia in disordine ormai da un mese e mezzo: e adesso punta a tornare titolare contro i granata.

Domenica di allenamenti e lunedì però di riposo, anche questo secondo un programma già sperimentato: oggi giornata di relax per De Gea e compagni, ma da domani di nuovo tutti al Viola Park per iniziare a fare sul serio, con intensità e determinazione verso l’appuntamento che la Fiorentina non può fallire. Lo scrive il Corriere dello Sport.