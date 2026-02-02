CorFio spiega: “Ecco cosa si nasconde dietro ai tanti no dei difensori a Paratici”

Nel rush finale del mercato la Fiorentina si muove con attenzione , tra l’obiettivo di completare la rosa e la necessità di restare vigile su eventuali offerte in uscita. La dirigenza viola ha di fatto chiuso per Daniele Rugani , colmando il vuoto in difesa, ma continua a monitorare il radiomercato per capire se e chi sacrificare per esigenze di bilancio. La cifra complessiva degli impegni rinviati a fine stagione supera infatti i 30 milioni, conseguenza di un mercato impostato quasi esclusivamente sulla formula del prestito.

Questa strategia ha permesso a Vanoli di avere a disposizione rinforzi come Solomon e Harrison sugli esterni e Brescianini e Fabbian in mezzo al campo, ma non è bastata a convincere difensori di spessore ad accettare la proposta viola. Proprio su questo punto si sono infrante le ambizioni di Paratici, che ha dovuto incassare una serie di rifiuti eccellenti: da Dragusin fino a Disasi, nessuno dei centrali contattati ha aperto al trasferimento, costringendo Goretti a percorrere strade alternative.