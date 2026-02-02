CorFio: “La Roma arriva a 11mln per Fortini. La risposta viola e Zappa per cautela”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Niccolò Fortini, che continua a piacere alla Roma di Gasperini. Da capire se la Fiorentina lo cederà nelle ultime ore di mercato:
Fortini rimane sul mercato
È in particolare il caso di Fortini, elemento che la Fiorentina non è disposta a cedere per meno di 15 milioni di euro ma in bilico da settimane per via di un contratto in scadenza il prossimo anno ancora da rinnovare. Ieri, da Roma, si vociferava di un rilancio dei giallorossi fino a 11 milioni, non abbastanza per concludere l’affare, seppure l’interesse dei viola per l’esterno Zappa del Cagliari, nel mirino anche del Napoli, sembri anticipare la voglia di cautelarsi con un’alternativa da inserire subito.
