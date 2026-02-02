CorSport: “Mercato di gennaio, si salva solo Solomon. Che fatica i nuovi acquisti”

Il Corriere dello Sport sul mercato di gennaio

Redazione VN 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 10:40)

Il mercato invernale della Fiorentina, durato un mese e concluso oggi, aveva l’obiettivo di rivoluzionare la squadra dopo risultati deludenti e una classifica critica. Tra acquisti e cessioni, la dirigenza ha messo in atto una vera e propria rivoluzione: quattro nuovi arrivi e sette partenze, in attesa di definire le operazioni dell’ultimo giorno. Tuttavia, l’impatto dei nuovi innesti sul campo è stato finora limitato, incapace di incidere concretamente sul rendimento della squadra.

Tra i nuovi, Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian erano stati chiamati a portare freschezza e idee, due esterni e due centrocampisti pensati per sostenere il 4-1-4-1 voluto da Vanoli. Tra loro, solo Solomon ha mostrato segnali chiari di adattamento, esprimendosi al meglio sin dal debutto contro la Cremonese e confermandosi nelle partite successive contro Lazio, Milan, Cagliari e Napoli. Gli altri tre, invece, hanno faticato ad integrarsi, in parte per la difficoltà di comprendere il sistema, in parte per l’impatto tattico, soprattutto nelle prime apparizioni da titolari.

Il tecnico ha evidenziato come alcuni nuovi stiano ancora cercando di capire il proprio ruolo: Brescianini e Fabbian hanno avuto un impatto discontinuo, con episodi positivi ma anche errori pesanti, come quello che ha portato al raddoppio del Cagliari. Harrison, invece, ha collezionato solo 121 minuti tra Coppa Italia e Serie A senza riuscire a lasciare il segno. In generale, finora la rivoluzione di gennaio ha fornito risorse e opzioni, ma non ha ancora tradotto le aspettative in performance concrete sul campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.