Nazione: “Torino, Como e a casa con lo Jagiellonia. Così verrà gestito Kean”

La Fiorentina riabbraccia Moise Kean

Redazione VN 2 febbraio - 11:50

Il ritorno di Moise Kean rappresenta una notizia significativa per la Fiorentina, soprattutto in un momento delicato della classifica. Al Maradona, contro il Napoli campione d’Italia, il centravanti non ha potuto incidere sul risultato con soli 28 minuti nelle gambe, ma ha comunque lasciato segnali positivi. Tre conclusioni tentate, una nello specchio, e un indice di verticalità pari a 8, il più alto tra tutti i giocatori in campo, mostrano come Kean abbia subito cercato di rompere le linee avversarie e dare profondità al gioco dei viola.

Sul piano atletico, il classe 2000 ha raggiunto i 27,7 km/h nello sprint, terzo miglior dato tra i suoi compagni, confermando che il lungo stop per i problemi alla caviglia non ha compromesso le sue qualità esplosive. Questi segnali, seppur piccoli, sono preziosi per una squadra che dovrà costruire la salvezza anche sulla capacità del suo centravanti di incidere nei momenti chiave. Vanoli, consapevole dell’importanza di Kean, ha sottolineato la necessità di un percorso di recupero calibrato per garantirne continuità e rendimento.

Il piano del tecnico prevede di utilizzarlo titolare contro il Torino, replicare l’impiego a Como e poi gestirlo con parsimonia nella Conference League contro lo Jagiellonia, per rispettare i vincoli della Lista UEFA e la ridotta disponibilità della rosa dopo sei cessioni e quattro acquisti a gennaio. Nel frattempo, la Fiorentina prenderà fiato con una giornata di riposo, dopo la seduta di scarico prevista ieri, per prepararsi ai prossimi impegni decisivi. Lo scrive La Nazione.