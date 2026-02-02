Il calciomercato invernale della Fiorentina si chiude con una conferma importante sul fronte giovani. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la società viola ha deciso di togliere ufficialmente dal mercato Niccolò Fortini, respingendo ogni tentativo di prestito arrivato nelle ultime ore.
VN – Fortini resta alla Fiorentina, ma c’è di più. Il piano per il futuro
La società blinda il suo giovane talento: Niccolò Fortini non si muove da Firenze. Con l'arrivo di Paratici, il club prepara l'offerta per il rinnovo
Il classe 2006 rimarrà dunque a disposizione di Paolo Vanoli. Nonostante l'interesse di diversi club di Serie A, come Roma e Napoli, la dirigenza ha preferito trattenere il calciatore al Viola Park, considerandolo una risorsa preziosa per le rotazioni della prima squadra in questa delicata fase della stagione.
Rinnovo in vista?—
Ma le novità non finiscono qui. La permanenza di Fortini è il preludio a un impegno ancora più solido: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in questo mese le parti si incontreranno per definire ilrinnovo del contratto fino al 2030. Un segnale di fiducia nel ragazzo, accelerato anche dall'impatto di Fabio Paratici, che arriverà tra pochi giorni al Viola Park.
