VN – Kouamé, contatti in corso con il Paok. In Serie A due opzioni condizionate

Ore caldissime attorno al futuro di Christian Kouamé . In questi minuti sono in corso contatti tra il Paok FC e la Fiorentina per provare a chiudere l’operazione: una trattativa internazionale che obbliga le parti a correre contro il tempo, con le scadenze burocratiche che rischiano di diventare un fattore decisivo.

La priorità, al momento, è capire se ci siano i margini per definire tutto entro la chiusura del mercato. In alternativa, resta aperta la pista italiana last minute: il Verona aveva mostrato interesse, ma il cambio in panchina e il caos legato all’esonero di Zanetti impongono riflessioni anche sul modulo e sulle esigenze del prossimo tecnico.