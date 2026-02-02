Ore caldissime attorno al futuro di Christian Kouamé. In questi minuti sono in corso contatti tra il Paok FC e la Fiorentina per provare a chiudere l’operazione: una trattativa internazionale che obbliga le parti a correre contro il tempo, con le scadenze burocratiche che rischiano di diventare un fattore decisivo.
VN – Kouamé, contatti in corso con il Paok. In Serie A due opzioni condizionate
Giornata di importanti decisioni per quanto riguarda il futuro dell'ivoriano: il suo contratto in viola scade nel 2027
La priorità, al momento, è capire se ci siano i margini per definire tutto entro la chiusura del mercato. In alternativa, resta aperta la pista italiana last minute: il Verona aveva mostrato interesse, ma il cambio in panchina e il caos legato all’esonero di Zanetti impongono riflessioni anche sul modulo e sulle esigenze del prossimo tecnico.
Da non escludere, infine, un possibile scenario legato al Cagliari, qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di Luvumbo. Situazioni in evoluzione, con Kouamé al centro di un intreccio che potrebbe risolversi soltanto nelle ultimissime ore di mercato.
