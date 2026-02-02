Kouamé-Zappa: possibile scambio col Cagliari. Un altro nome sul tavolo

La Fiorentina torna protagonista sul mercato in uscita con Kouamé, non solo in ottica Verona. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club viola avrebbe avanzato al Cagliari una proposta di scambio che coinvolgerebbe Luvumbo o Zappa. L’attaccante angolano, già seguito da tempo, è finito anche nel mirino del Lecce, che resta alla finestra in caso di opportunità (LE ULTIME DI MERCATO LIVE).
