La Fiorentina prova a muoversi anche sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola ha effettuato un tentativo per Kosta Nedeljković, terzino destro classe 2005 attualmente al Lipsia.
Fiorentina, spunta Nedeljkovic: chi è il terzino 2005 del Lipsia
Spazio al mercato in entrata: sul tavolo il nome di Nedeljković
Il giovane serbo ha collezionato fin qui 6 presenze con il club tedesco, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Aston Villa. Profilo di prospettiva, seguito per caratteristiche fisiche e qualità in spinta, che rientra nell’identikit dei giovani su cui la dirigenza viola sta lavorando in queste ultime ore di mercato.
Restano da capire la fattibilità dell’operazione e la formula eventualmente percorribile. Il suo valore si aggira intorno agli 8 milioni di euro.
