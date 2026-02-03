CorFio: “La salvezza costa cara: tra obblighi e riscatti sono 50 milioni”

La permanenza in Serie A ha ora anche un valore economico ben definito. Il mercato di gennaio della Fiorentina ha fissato il prezzo della salvezza a quota 28 milioni di euro, cifra che i viola saranno chiamati a versare a fine stagione qualora l’obiettivo venga centrato.

Nel dettaglio, si tratta dei riscatti diventati obbligatori per Brescianini, Fabbian e Rugani. L’arrivo del difensore dalla Juventus, formalizzato con un prestito e un diritto che si trasformerà in obbligo in caso di salvezza, ha aggiunto altri 2 milioni agli 12 già concordati con l’Atalanta e ai 15 pattuiti con il Bologna.