La permanenza in Serie A ha ora anche un valore economico ben definito. Il mercato di gennaio della Fiorentina ha fissato il prezzo della salvezza a quota 28 milioni di euro, cifra che i viola saranno chiamati a versare a fine stagione qualora l’obiettivo venga centrato.
Corriere Fiorentino
CorFio: “La salvezza costa cara: tra obblighi e riscatti sono 50 milioni”
Nel dettaglio, si tratta dei riscatti diventati obbligatori per Brescianini, Fabbian e Rugani. L’arrivo del difensore dalla Juventus, formalizzato con un prestito e un diritto che si trasformerà in obbligo in caso di salvezza, ha aggiunto altri 2 milioni agli 12 già concordati con l’Atalanta e ai 15 pattuiti con il Bologna.
A questi impegni vanno poi sommati ulteriori potenziali esborsi: 10 milioni per il riscatto di Solomon dal Tottenham e 8 per quello di Harrison dal Leeds, portando il totale complessivo vicino ai 50 milioni. Una cifra che potrebbe essere parzialmente compensata dai riscatti in entrata di Richardson (10 milioni dal Copenhagen) e Sohm (14 milioni dal Bologna).
Numeri importanti che certificano la scelta della società di intervenire con decisione sul piano finanziario, alla luce di una classifica diventata allarmante e di una situazione definita ormai emergenziale.
