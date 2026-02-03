CorFio svela: “La Fiorentina aveva ceduto Gosens, lui è voluto rimanere”

In un calcio in cui le bandiere sembrano appartenere al passato, parlare di Robin Gosens come simbolo può apparire eccessivo. È alla Fiorentina da poco più di un anno, troppo poco per etichette storiche. Eppure alcune scelte vanno oltre il tempo e trasformano un giocatore in qualcosa di più. È quanto accaduto domenica, quando il Nottingham Forest si è fatto avanti con un’offerta concreta e molto ricca per il terzino tedesco. Una proposta importante sia per il giocatore che per il club, tanto che, dal punto di vista della Fiorentina, l’operazione sarebbe potuta andare in porto. Gosens, infatti, non era considerato incedibile, anche alla luce degli investimenti sostenuti dal club.