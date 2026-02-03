Fiorentina, rivoluzione di gennaio: mercato totale per inseguire la salvezza

Più che un semplice mercato di riparazione, quello viola è stato un vero e proprio cambio di pelle: cinque nuovi innesti, con un sesto sfumato soltanto negli ultimi istanti. La società ha deciso di intervenire in maniera decisa in ogni reparto, consegnando a Paolo Vanoli una rosa profondamente rinnovata e più adatta al suo sistema di gioco. Una scelta forte, figlia di una classifica inattesa: dopo il sesto posto della scorsa stagione e un’estate da oltre 80 milioni di investimenti, nessuno a Firenze immaginava di ritrovarsi in piena zona salvezza. Il messaggio del club, però, è chiaro: la Fiorentina crede nella rimonta e ha deciso di giocarsi tutte le carte per restare in Serie A.