La Gazzetta dello Sport

Fiorentina, rivoluzione di gennaio: mercato totale per inseguire la salvezza

Cinque acquisti per dare una svolta e uscire dalla zona retrocessione
Redazione VN

Questa mattinaLa Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla profonda rivoluzione di mercato operata dalla Fiorentina nel mese di gennaio:

Più che un semplice mercato di riparazione, quello viola è stato un vero e proprio cambio di pelle: cinque nuovi innesti, con un sesto sfumato soltanto negli ultimi istanti. La società ha deciso di intervenire in maniera decisa in ogni reparto, consegnando a Paolo Vanoli una rosa profondamente rinnovata e più adatta al suo sistema di gioco. Una scelta forte, figlia di una classifica inattesa: dopo il sesto posto della scorsa stagione e un’estate da oltre 80 milioni di investimenti, nessuno a Firenze immaginava di ritrovarsi in piena zona salvezza. Il messaggio del club, però, è chiaro: la Fiorentina crede nella rimonta e ha deciso di giocarsi tutte le carte per restare in Serie A.

