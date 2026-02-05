Il braccio di ferro col Tottenham e l’accordo, il Viola Park accoglie Paratici

Fabio Paratici è ufficialmente operativo

Redazione VN 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 07:26)

È iniziato ufficialmente il percorso di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Ieri pomeriggio l’ex Tottenham ha raggiunto il Viola Park all’interno di un van dai vetri oscurati, tagliando così il nastro della sua avventura da componente della società toscana. Prima serata a Bagno a Ripoli per Paratici, a cui il presidente Joseph Commisso ha riservato il proprio in bocca al lupo:«Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo».

Oggi è il giorno della conferenza stampa: al WindTre Media Center del centro sportivo della Fiorentina, Paratici incontrerà la stampa per illustrare il proprio progetto. C'è da credere che si parlerà del suo ruolo pratico e non solo teorico. Di mercato. Di strategie. Di futuro. Il ds sarà affiancato da Lorenzo Giani (già con lui alla Samp, alla Juve e al Tottenham) in qualità di Capo dell'Area Scouting della Prima Squadra. «Tutta la società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni» il messaggio del club.

Ricordiamo che l'ultimo mese è stato caratterizzato dall'interrogativo sull'arrivo di Paratici, risolto definitivamente dalla nota ufficiale diffusa dalla Fiorentina lo scorso 14 gennaio in cui si annunciava che l'ex Juve sarebbe diventato il nuovo direttore sportivo viola a partire dal 4 febbraio. E cioè una volta completato il suo incarico da dirigente degli Spurs. Non è un mistero che la società inglese sia un osso duro, tanto che alla fine è riuscita a strappare a Paratici un'ultima finestra di mercato. Ma adesso, finalmente, ci siamo. Lo scrive il Corriere dello Sport.