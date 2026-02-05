Si chiude il caso Kouamè, ma non manca il botta risposta tra Fiorentina e Verona

La Fiorentina si è espressa sul mancato passaggio di Christian Kouame al Verona. Prestito con diritto di riscatto che sarebbe potuto diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni: «Alle 19:51 il Verona accettava le condizioni del trasferimento e inviava il plico completo di variazione di tesseramento, accordo in bollo, eventuali premi e obbligo e/o opzione di acquisto. La documentazione però non rispettava quanto pattuito negli elementi essenziali. La Fiorentina consapevole della ristrettezza dei tempi concordava un “gentleman agreement” verbale che rimandava la modifica della clausola da variare ad un momento successivo». Tuttavia l'Hellas avrebbe poi depositato il fascicolo «non firmato né dalla società cessionaria, né dal calciatore, né dalla società cedente». Lo scrive il Corriere dello Sport.