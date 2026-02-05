Paolo Vanoli sta studiando la Fiorentina migliore dopo gli ultimi acquisti di gennaio. Sabato al Franchi arriva il Torino, che ha 9 punti in più della Fiorentina ed è reduce dal prezioso successo con il Lecce.
Gazzetta: "Il laboratorio di Vanoli è ancora aperto, ma non si può più aspettare"
Gazzetta: “Il laboratorio di Vanoli è ancora aperto, ma non si può più aspettare”
Vanoli cerca la Fiorentina migliore
La Fiorentina non vince in casa dal 4 gennaio, 1-0 contro la Cremonese con rete nei minuti di recupero di Kean. Il laboratorio è ancora aperto, ma la classifica dice che per la svolta non si può più aspettare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
