Gazzetta: “Il laboratorio di Vanoli è ancora aperto, ma non si può più aspettare”

Gazzetta dello Sport

Vanoli cerca la Fiorentina migliore
Redazione VN

Paolo Vanoli sta studiando la Fiorentina migliore dopo gli ultimi acquisti di gennaio. Sabato al Franchi arriva il Torino, che ha 9 punti in più della Fiorentina ed è reduce dal prezioso successo con il Lecce.

La Fiorentina non vince in casa dal 4 gennaio, 1-0 contro la Cremonese con rete nei minuti di recupero di Kean. Il laboratorio è ancora aperto, ma la classifica dice che per la svolta non si può più aspettare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

