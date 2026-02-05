Non solo mercato, CorFio: “Tutti i ruoli di Fabio Paratici alla Fiorentina”

Paratici prende in mano la Fiorentina

Redazione VN 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 07:37)

È iniziata ufficialmente l’avventura di Fabio Paratici alla Fiorentina, accolto ieri al Viola Park poco prima delle 17. Attraverso una nota, il presidente Commisso ha espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando come esperienza e visione del nuovo direttore sportivo siano considerate un valore aggiunto per il progetto viola. Paratici ha firmato un contratto fino al 2030, al termine di un’attesa durata oltre un mese, necessaria per concludere il suo incarico al Tottenham.

Il dirigente piacentino, arrivato al centro sportivo accompagnato dal dg Alessandro Ferrari, entra in carica in una fase complessa: il ritardo dell’ufficialità ha limitato il suo intervento diretto sul mercato di gennaio, anche se è plausibile che abbia inciso su diverse operazioni. Resta aperta la situazione legata a Kouamé, il cui trasferimento al Verona non si è concretizzato per questioni documentali, con la possibilità di una cessione verso mercati esteri ancora aperti. Scelto personalmente da Commisso, Paratici sarà la figura chiave nel delineare il nuovo progetto sportivo del club.

Prima di pensare al futuro, però, la priorità assoluta sarà la salvezza, condizione indispensabile per qualsiasi strategia a lungo termine. Dopo una prima visita al Viola Park e i colloqui con Ferrari e Goretti, Paratici incontrerà la squadra per iniziare a conoscerne anche gli aspetti caratteriali. Affiancato dal capo scout Lorenzo Giani, il nuovo ds dovrà inoltre affrontare i dossier rimasti in sospeso, in particolare i rinnovi di Mandragora, Dodò e Fortini, con quest’ultimo al centro di valutazioni anche alla luce delle sirene di mercato emerse in inverno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.