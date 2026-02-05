Nazione: “Paratici, i nodi da sciogliere. Dal futuro di Vanoli ai rinnovi”

La Nazione su Fabio Paratici

Redazione VN 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 06:33)

Fabio Paratici arriva alla Fiorentina in una fase di piena emergenza: la squadra è terzultima e l’obiettivo immediato non è programmare il futuro, ma rimettere ordine e accompagnare il gruppo fuori dalla zona retrocessione. Il suo mandato iniziale sarà quindi da “stabilizzatore”, chiamato a proteggere l’ambiente e ridurre al minimo gli errori in un momento in cui la priorità è la salvezza.

Il primo contatto con il mondo viola è avvenuto al Viola Park con dirigenti, allenatore e strutture, a conferma di un approccio da uomo di campo. Nel giorno della presentazione ufficiale, Paratici punterà subito sul dialogo diretto con la squadra, convinto che la prima partita da vincere sia quella mentale. La sua presenza quotidiana al centro sportivo servirà a fare da riferimento costante, chiarire le gerarchie e creare una linea comune tra società, tecnico e giocatori, con Vanoli che verrà valutato giorno dopo giorno ma con l’indicazione di proseguire fino a fine stagione.

Parallelamente, il nuovo ds dovrà gestire dossier delicati come i rinnovi di Dodò e Fortini, evitando tensioni aggiuntive, e inizierà a valutare i processi interni, affidando l’area scouting a Lorenzo Giani. Anche la comunicazione sarà misurata: Paratici potrà diventare il volto sportivo del club nei momenti più critici, alleggerendo l’esposizione della dirigenza. In una stagione di emergenza, la prima vera rivoluzione sarà silenziosa: ristabilire equilibrio per restare in piedi, e solo dopo pensare al futuro. Lo scrive la Nazione.