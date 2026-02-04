Corvino: “Ho detto al presidente di essere stanco, lui mi ha rinnovato per 3 anni”

Pantaleo Corvino chiude il mercato del Lecce nel segno della continuità, senza colpi a effetto ma con scelte mirate. Rinforzato soprattutto il centrocampo con Gandelman, Fofana e Ngom; in attacco arriva Cheddira in prestito dal Napoli. Diverse uscite gestite con attenzione alla sostenibilità e alle percentuali su future rivendite. In conferenza, Corvino annuncia anche il rinnovo triennale: «Avevo detto al presidente di essere stanco, lui mi ha fatto tre anni di contratto e lo ha depositato in Lega senza dirmelo». Poi il messaggio ai tifosi: «Il nostro sforzo è per loro». Lo scrive Tuttosport.