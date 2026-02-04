Premier League, più soldi e accordo: come è nato il no di Gosens al Nottingham

Una scelta che affonda le radici sia nella sfera personale sia in quella professionale. Come raccontato al podcast Copa TS: «Io e la mia famiglia abbiamo trovato a Firenze il nostro posto nel mondo… non ci siamo mai sentiti del tutto a nostro agio in Germania come qua in Italia». E ribadito con grande sincerità nel podcast “Wie geht’s”: «Quando eravamo ultimi in classifica è morta mia nonna… mi sentivo in colpa a lasciare la squadra… quando non sei sereno mentalmente, non lo sei neanche fisicamente».