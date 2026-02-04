CorFio: “Fagioli è solo, manca un vice e un mediano che gli copra le spalle”

Stima, fiducia e responsabilità: il 2026 di Nicolò Fagioli è diventato centrale nel progetto della Fiorentina. Dopo il mercato di gennaio, la sua indispensabilità è evidente, perché la costruzione del gioco è stata affidata quasi esclusivamente al numero 44. Le scelte della società parlano chiaro: l’addio anticipato di Nicolussi Caviglia e l’arrivo di centrocampisti come Fabbian e Brescianini, più incursori che registi, hanno lasciato Fagioli senza un vero sostituto naturale, caricandolo di un ruolo decisivo per le ultime quindici giornate.
La Fiorentina ha dunque scommesso su di lui, puntando su visione e creatività, chiedendogli però continuità e leadership. Finora la risposta è stata positiva, con numeri che lo collocano tra i migliori del campionato per precisione nei passaggi, passaggi chiave e occasioni create. Il rovescio della medaglia emerge quando gli avversari riescono a limitarlo: senza Fagioli, la squadra perde la principale fonte di gioco, perché gli altri centrocampisti hanno caratteristiche diverse e meno orientate alla costruzione davanti alla difesa.
A questo si aggiunge un equilibrio difensivo fragile, accentuato dall’assenza di veri mediani di rottura. I dati su duelli aerei persi e gol subiti da fuori area raccontano una squadra che sceglie di rischiare, affidandosi più alla qualità che al contenimento. Brescianini e Fabbian garantiscono inserimenti e presenza offensiva, ma non copertura pura. La strada è tracciata: per uscire dalla zona rossa serviranno prestazioni di alto livello, soprattutto negli scontri diretti. E tutto, inevitabilmente, passerà da Nicolò Fagioli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
