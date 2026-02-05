Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti su Paratici: “Di primo livello, complimenti. Volto nuovo e un ds tosto”

news viola

Monti su Paratici: “Di primo livello, complimenti. Volto nuovo e un ds tosto”

gianfranco monti sulla Fiorentina
Il commento di Gianfranco Monti dopo la conferenza stampa di Fabio Paratici
Redazione VN

«Dopo anni finalmente abbiamo un volto nuovo». Gianfranco Monti, intervenuto ad A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha commentato così la conferenza di presentazione di Fabio Paratici, soffermandosi soprattutto sull’impatto comunicativo del nuovo direttore sportivo viola.

«Sono state dette cose in maniera pesante, nel senso buono del termine. Ho visto la pesantezza del ruolo, un ds tosto. Poche parole ma chiare, senza aizzare folle o fare proclami. Mi è piaciuta la sua semplicità». Monti ha sottolineato anche un passaggio che lo ha colpito particolarmente: «L’esempio della “testa dentro il carroarmato” è azzeccato. Il carro armato va avanti e non lo butti giù».

Apprezzamento anche per i riferimenti ai singoli: «Mi sono piaciute le sue parole su Fagioli e Kean, la punteggiatura delle sue frasi è stata importante. Ho sentito un sapore internazionale». E sul sostegno all’allenatore: «Ha definito Vanoli il “Re Leone dello spogliatoio”, lo ha sostenuto apertamente».

Infine, uno sguardo al campo: «Sabato mi aspetto Kean dal primo minuto». E la chiosa: «Voglio fare i complimenti alla Fiorentina. È stata scelta una figura di primo livello».

Leggi anche
Fiorentina-Torino, sabato ore 20:45: dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA