Monti su Paratici: “Di primo livello, complimenti. Volto nuovo e un ds tosto”

«Dopo anni finalmente abbiamo un volto nuovo» . Gianfranco Monti , intervenuto ad A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha commentato così la conferenza di presentazione di Fabio Paratici, soffermandosi soprattutto sull’impatto comunicativo del nuovo direttore sportivo viola.

«Sono state dette cose in maniera pesante, nel senso buono del termine. Ho visto la pesantezza del ruolo, un ds tosto. Poche parole ma chiare, senza aizzare folle o fare proclami. Mi è piaciuta la sua semplicità». Monti ha sottolineato anche un passaggio che lo ha colpito particolarmente: «L’esempio della “testa dentro il carroarmato” è azzeccato. Il carro armato va avanti e non lo butti giù».