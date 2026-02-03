L'ex portiere viola, Emiliano Viviano, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina dopo la chiusura del mercato di gennaio. Queste le sue parole:
Viviano: “Pongracic? Se fossi stato in porta l’arbitro mi avrebbe buttato fuori”
Le parole dell'ex portiere viola, Emiliano Viviano, sul mercato della Fiorentina e il finale di stagione che la attende
I soldi sono stati messi, ma non sono convinto dei giocatori che sono stati presi. Fatico a credere che Brescianini e Fabbian possano giocare insieme, mentre preferisco Solomon ad Harrison. Poi vorrei capire come ogni volta che perdiamo viene sostituito Solomon per Parisi, perché io non me ne capacito. Mandragora in questa squadra deve giocare. Da questo mercato non capisco verso che direzione vogliamo andare. Abbiamo speso meno per gli esterni, che mancano, che per i centrocampisti, che c'erano. Oltre a Fagioli, Solomon è uno dei pochi giocatori nella Fiorentina che quando ha la palla può creare veramente qualcosa di interessante. Rugani mi fa piacere. Pongracic sabato mi ha fatto saltare i nervi. Avrei preso un aereo e sarei andato al campo. Se fossi stato il portiere probabilmente l'arbitro mi avrebbe buttato fuori per offese. Hojlund ha fatto sempre la stessa cosa e non è mai riuscito a fermarlo. Se non riesci a creare un vantaggio, devi lavorare di reparto, nei casi di uno contro uno. Rugani scommetto che una roba del genere da Hojlund non se la fa fare. Si vede che non è una squadra serena. Anche con il Cagliari non è possibile prendere quattro contropiede a fine partita. Devi stare bello sereno e sai che le tue occasioni arriveranno. Ma così non è adesso.
