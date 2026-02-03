Martorelli sul mercato della Fiorentina: “Serviva qualcosa in più in difesa”

Il procuratore Giocondo Martorelli, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del mercato fatto dalla Fiorentina. Queste le sue parole:
La situazione non era facile, né per Paratici, né per Goretti, in un momento così difficile. Le cose adesso sono leggermente migliorate, ma non definitivamente. Non si poteva fare molto di più dal mercato, soprattutto durante la sessione invernale. Aveva bisogno di cambiare pelle e faccia, in un ambiente ormai depresso, e in questo ci sono riusciti. Hanno portato giocatori interessanti, con caratteristiche diverse. Il reparto che aveva maggior bisogno di un intervento era la difesa, con tutto il rispetto per Rugani. Lì c'era bisogno di fare qualcosa in più. Quest'anno c'è stata una componente di tutto l'ambiente per esser finiti in questa situazione: dalla dirigenza fino alla squadra. In questo momento c'è bisogno di un entusiasmo nuovo, voglia di riscatto. La Fiorentina non può andare in Serie B.
