L'agente di mercato, Giuseppe Riso, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sui due centrocampisti:
Riso su Brescianini: “L’Atalanta non voleva privarsene”. Poi su Baldanzi
Le parole del procuratore, Giuseppe Riso, sulla scelta di Baldanzi di andare al Genoa e l'arrivo a Firenze di Brescianini
De Rossi ha avuto una grossa influenza su Baldanzi. Lo ha chiamato e convinto a seguirlo. Brescianini alla Fiorentina? Non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per i viola.
