Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Riso su Brescianini: “L’Atalanta non voleva privarsene”. Poi su Baldanzi

news viola

Riso su Brescianini: “L’Atalanta non voleva privarsene”. Poi su Baldanzi

Brescianini
Le parole del procuratore, Giuseppe Riso, sulla scelta di Baldanzi di andare al Genoa e l'arrivo a Firenze di Brescianini
Redazione VN

L'agente di mercato, Giuseppe Riso, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole sui due centrocampisti:

De Rossi ha avuto una grossa influenza su Baldanzi. Lo ha chiamato e convinto a seguirlo. Brescianini alla Fiorentina? Non è stato semplice, perché l'Atalanta non voleva privarsene con leggerezza. Sa fare tutto e sarà un grande valore aggiunto per i viola.

Leggi anche
Galbiati commenta: “Piccoli non dovrebbe stare in panchina. Pongracic, che errore!”
Flachi dopo Napoli-Fiorentina: “Troppi errori individuali, serve cambiare mentalità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA