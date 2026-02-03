Galbiati commenta: “Piccoli non dovrebbe stare in panchina. Pongracic, che errore!”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati è intervenuto a Toscana TV per analizzare la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, offrendo alcune osservazioni sui singoli e sul rendimento della squadra.

La Fiorentina ha disputato ancora una volta un primo tempo insufficiente. Nella ripresa il Napoli ha calato il ritmo, e con due punte qualcosa di diverso si potrebbe provare, soprattutto contro squadre in cui serve portare a casa i tre punti. Piccoli oggi non merita di stare in panchina. La squadra ha le capacità anche per recuperare due gol, ma con questo approccio diventa molto complicato.