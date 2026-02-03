L’ex difensore viola Roberto Galbiati è intervenuto a Toscana TV per analizzare la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, offrendo alcune osservazioni sui singoli e sul rendimento della squadra.
Galbiati commenta: "Piccoli non dovrebbe stare in panchina. Pongracic, che errore!"

Le parole dell'ex difensore viola Roberto Galbiati a Toscana TV.
La Fiorentina ha disputato ancora una volta un primo tempo insufficiente. Nella ripresa il Napoli ha calato il ritmo, e con due punte qualcosa di diverso si potrebbe provare, soprattutto contro squadre in cui serve portare a casa i tre punti. Piccoli oggi non merita di stare in panchina. La squadra ha le capacità anche per recuperare due gol, ma con questo approccio diventa molto complicato.
"Pongracic? Meglio fare fallo che rischiare così"—
A Pongracic manca aggressività sul diretto avversario, e sul gol del Napoli si è trovato in una posizione sbagliata, con un atteggiamento più volto a salvarsi che a giocare. Piuttosto che farsi sorprendere, a volte conviene rischiare il fallo e prendersi l’espulsione. Al croato serve un cambio di mentalità. Gosens invece non è più quello dei tempi passati, quello di quest’anno non si può nemmeno paragonare a quello della scorsa stagione.
