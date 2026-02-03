Flachi dopo Napoli-Fiorentina: “Troppi errori individuali, serve cambiare mentalità”

L’ex attaccante viola Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Toscana TV, analizzando la sconfitta della Fiorentina al Maradona contro il Napoli e soffermandosi sulle difficoltà mostrate dalla squadra viola in questa fase delicata della stagione.
Troppa fatica a livello di squadra—
A Napoli si è visto qualcosa di buono a livello individuale, ma come gruppo la Fiorentina mostra ancora molte difficoltà. Bisogna modificare un po’ l’atteggiamento, non basta solo restare in partita. In due gare ci siamo fatti da soli quattro gol, subendo reti evitabili. Manca la giusta mentalità per affrontare questa situazione. Non è tutto scontato, le partite diminuiscono e la pressione aumenta, e le sensazioni non sono positive. Ci sono episodi che non lasciano ottimismo, e nel calcio se dai poco è difficile ottenere risultati. La fortuna va conquistata, non arriva da sola.
Poco dai nuovi arrivati, a parte Solomon—
Fagioli sempre marcato a uomo? Un giocatore di qualità sa trovare le soluzioni, succede in tutte le squadre. Il piano B lo deve inventare lui con tecnica e intelligenza… un grande calciatore deve capire come muoversi e dove posizionarsi. Nelle ultime partite ha fatto un passo indietro. I nuovi arrivi? A parte Solomon, finora si è visto poco… La Fiorentina ha cambiato tanto, eppure i risultati tardano ad arrivare. Brescianini e Fabbian sono due cavalli calciatori da servire nel modo giusto per farli rendere al massimo
