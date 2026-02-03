Flachi dopo Napoli-Fiorentina: “Troppi errori individuali, serve cambiare mentalità”

A Napoli si è visto qualcosa di buono a livello individuale, ma come gruppo la Fiorentina mostra ancora molte difficoltà. Bisogna modificare un po’ l’atteggiamento, non basta solo restare in partita. In due gare ci siamo fatti da soli quattro gol, subendo reti evitabili. Manca la giusta mentalità per affrontare questa situazione. Non è tutto scontato, le partite diminuiscono e la pressione aumenta, e le sensazioni non sono positive. Ci sono episodi che non lasciano ottimismo, e nel calcio se dai poco è difficile ottenere risultati. La fortuna va conquistata, non arriva da sola.