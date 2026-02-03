Sandrelli avverte: “Ora conta non prendere gol. Paratici, ecco come salvarsi”

Viola News
A voi il commento di Massimo Sandrelli al Pentasport di oggi.
Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare il da farsi con, alle porte, l'arrivo del nuovo direttore sportivo.

Questa squadra non deve più prendere gol.  La Fiorentina, che è considerata sopra la media, quando si trova in queste posizioni della classifica, fa fatica a rendersene conto e uscirne è difficile.

Sull'ultimo acquisto e l'imminente arrivo di Paratici

Rugani è tanto che non gioca, è tornato disponibile e la Fiorentina ne ha approfittato. Da Paratici mi aspetto che possa portare esperienza in società e che abbia la lucidità di aggiustare quel che si è rotto, ricordandosi che questa è una squadra che lotta per non retrocedere, quindi bisogna fare le mosse giuste, stando molto attenti alla difesa.

 

