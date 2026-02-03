Sandrelli avverte: “Ora conta non prendere gol. Paratici, ecco come salvarsi”

Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per commentare il da farsi con, alle porte, l'arrivo del nuovo direttore sportivo.
A voi il commento di Massimo Sandrelli al Pentasport di oggi.
Questa squadra non deve più prendere gol. La Fiorentina, che è considerata sopra la media, quando si trova in queste posizioni della classifica, fa fatica a rendersene conto e uscirne è difficile.
Sull'ultimo acquisto e l'imminente arrivo di Paratici—
Rugani è tanto che non gioca, è tornato disponibile e la Fiorentina ne ha approfittato. Da Paratici mi aspetto che possa portare esperienza in società e che abbia la lucidità di aggiustare quel che si è rotto, ricordandosi che questa è una squadra che lotta per non retrocedere, quindi bisogna fare le mosse giuste, stando molto attenti alla difesa.
