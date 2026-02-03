Durante il Pentasport di Radio Bruno di oggi, Lorenzo Amoruso, ex difensore viola ha fatto il suo intervento parlando così al termine del mercato invernale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso difende Rugani: “Può diventare leader. A Firenze servono esperienza e personalità”
news viola
Amoruso difende Rugani: “Può diventare leader. A Firenze servono esperienza e personalità”
A voi le dichiarazioni di Lorenzo Amoruso al Pentasport di oggi
Credo che Rugani sia un ottimo giocatore che ha avuto compagni di squadra importanti ed è stato allenato da chi di difesa ne capisce. Penso che sia una soluzione molto valida anche se magari non è proprio il leader che ci si aspettava, ma lo può diventare... E ricordiamoci che siamo in una situazione disperata! Lui credo che arrivi con tanta esperienza e voglia di giocare. Pongracic fa troppi errori e da difensori si viene giudicati per quello che si fa in difesa - vedi Quarta - . Rugani potrebbe fare coppia con Comuzzo, li vedo bene insieme.
Quando vai a prendere giocatori da realtà meno prestanti, fanno fatica ad abituarsi a Firenze perché è una citta non troppo grande ma in campo diventa grandissima: chi ha giocato qua lo sa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA