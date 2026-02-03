Amoruso difende Rugani: “Può diventare leader. A Firenze servono esperienza e personalità”

Viola News
Durante il Pentasport di Radio Bruno di oggi, Lorenzo Amoruso, ex difensore viola ha fatto il suo intervento parlando così al termine del mercato invernale:

Credo che Rugani sia un ottimo giocatore che ha avuto compagni di squadra importanti ed è stato allenato da chi di difesa ne capisce. Penso che sia una soluzione molto valida anche se magari non è proprio il leader che ci si aspettava, ma lo può diventare... E ricordiamoci che siamo in una situazione disperata! Lui credo che arrivi con tanta esperienza e voglia di giocare.  Pongracic fa troppi errori e da difensori si viene giudicati per quello che si fa in difesa - vedi Quarta - . Rugani potrebbe fare coppia con Comuzzo, li vedo bene insieme.

Quando vai a prendere giocatori da realtà meno prestanti, fanno fatica ad abituarsi a Firenze perché è una citta non troppo grande ma in campo diventa grandissima: chi ha giocato qua lo sa.

 

 

