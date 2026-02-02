Repice duro: “Pongracic e Gosens, errori gravi. Sbavature difensive inaccettabili”

Francesco Repice, noto radiocronista, ha parlato della Fiorentina di Paolo Vanoli al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Francesco Repice, noto radiocronista, ha parlato della Fiorentina vista la sua presenza al Maradona sabato scorso
Ho visto una buona Fiorentina sabato. Il Napoli è una squadra di grandissimo livello che, qualche giorno prima, si era giocata alla pari una bella sfida con il Chelsea. La Fiorentina ha avuto delle occasioni per vincere, ma ci sono state delle sbavature difensive inaccettabili. Pongracic non può lasciar passare quella palla sul primo gol. Sulla seconda rete sbaglia tutto Gosens: doveva coprire il piede mancino. I primi 12-13 giocatori del Napoli sono due categorie più forti di quelli della Fiorentina. Conta la qualità dei calciatori, non i moduli. Non capisco perché un difensore non si sia staccato sul primo gol dei partenopei.
