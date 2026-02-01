Ferrara: “Vanoli in difficoltà, mi fa tenerezza. Mercato non entusiasmante”

Intervenuto a Rtv 38, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a 360° del momento viola: "Vedo Vanoli in grossa difficoltà, sta dando l'anima. Ha lavorato bene su Fagioli, ma quando gli sento dire che dobbiamo rimanere più in partita significa che i suoi concetti non sono entrati nella testa dei giocatori. Questa però non è una squadra, quando a gennaio cambi tutto dopo tanti tentativi e una preparazione sbagliata che resta un mistero. Resto sempre dell'idea che questa squadra non ha ben capito dove si trova in classifica.

Anche a Napoli hai giocato un tempo dopo esserti consegnato all'avversario. Hai schierato una formazione offensiva senza offendere, e Vanoli mi fa tenerezza perché sembra parlare a vuoto. Qui però servono punti, altrimenti salta tutto. Non è una squadra che vale la retrocessione ma siamo a febbraio e parlare di meccanismi, di fare punti, mi sembra anacronistico. In ogni partita cerchiamo qualcosa di buono per ripartire la successiva, ma non c'è mai stato un cambio di passo.

Il mercato qualche perplessità me la lascia. Lo ha fatto Paratici, non siamo così ingenui da pensare che non lo abbia fatto lui e che guardi da Londra quello che fa Goretti. Questo è il mercato di chi non ha soldi da spendere, ma ti sei impegnato per giugno. Ci sono tanti doppioni in questa squadra, tutti sognavamo un centrocampista di rottura e abbiamo tanti esterni a sinistra. Harrison non lo abbiamo ancora decifrato, Rugani fa numero, ma sono tutti giocatori che integrano una rosa costruita male e l'unico che sposta qualcosa è Solomon perché era un giocatore che non c'era. Alla fine non è un mercato entusiasmante".