Toni: “Vergara, che partita contro la Fiorentina. Dove era prima?”

Il Napoli in questo periodo di difficoltà ha trovato una nuova gemma, Antonio Vergara . Anche contro la Fiorentina, l'ex Reggiana ha stupito tutti, segnando una bella rete. Nel post-gara, Luca Toni ha elogiato il giocatore azzurro. Le sue parole:

"Sembra uno dei più forti in questo Napoli. Non sembra il tipico giocatore che subentra, vedi la partita contro la Fiorentina e dici: è uno dei migliori della squadra. Ma dove era prima? Se si fosse chiamato VergKvara avrebbe avuto una valutazione di 70-80-90 milioni"