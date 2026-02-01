Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Toni: “Vergara, che partita contro la Fiorentina. Dove era prima?”

news viola

Toni: “Vergara, che partita contro la Fiorentina. Dove era prima?”

Toni: “Vergara, che partita contro la Fiorentina. Dove era prima?” - immagine 1
Antonio Vergara è stato uno dei giocatori decisivi in Napoli-Fiorentina. Luca Toni elogia il ragazzo
Redazione VN

Il Napoli in questo periodo di difficoltà ha trovato una nuova gemma, Antonio Vergara. Anche contro la Fiorentina, l'ex Reggiana ha stupito tutti, segnando una bella rete. Nel post-gara, Luca Toni ha elogiato il giocatore azzurro. Le sue parole:

"Sembra uno dei più forti in questo Napoli. Non sembra il tipico giocatore che subentra, vedi la partita contro la Fiorentina e dici: è uno dei migliori della squadra. Ma dove era prima? Se si fosse chiamato VergKvara avrebbe avuto una valutazione di 70-80-90 milioni"

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Fagioli (Sky): “La classifica fa paura da 7 mesi. Ora ogni punto è vitale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA